video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بنك إنجلترا يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

الخميس، 22 مارس 2018 03:23 م
بنك إنجلترا يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بنك انجلترا





لندن (رويترز)
إضافة تعليق

أبقى بنك إنجلترا المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس لكن اثنين من صانعى السياسات صوتوا على غير المتوقع لصالح زيادة أسعار الفائدة بشكل فورى، فى بيان قد يعزز ثقة المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض سترتفع فى مايو .

 

وقال ايان مكفرتى ومايكل سوندرز، اللذان كانا أول مسؤولين يدعوان إلى زيادة أسعار الفائدة فى عام 2017، أن الوقت حان لزيادة أسعار الفائدة مجددا للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

 

وعلى الصعيد العالمى، ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية فى عامى 2007 و2008، مما يساعد اقتصاد بريطانيا فى وقت يعانى فيه من الضبابية التى تكتنف عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وزاد مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أمس الأربعاء أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ الأزمة المالية. وحتى البنك المركزى الأوروبى، الذى ما زال يواجه صعوبات جراء ضعف نمو الأسعار، يتطلع إلى الإلغاء التدريجى لمشترياته الضخمة من السندات.

 

وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا لصالح إبقاء الفائدة دون تغيير عند نصف بالمئة، بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل معارضة اثنين، لكنها قالت أن الضرورة ستقتضى على الأرجح "مواصلة تشديد" السياسة النقدية للعودة بمعدل التضخم البالغ 2.7 % مجددا إلى المستوى المستهدف.

 

وفى الشهر الماضى فاجأ محافظ بنك انجلترا وزملاؤه الأسواق بالقول أن الضرورة قد تقتضى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسعر من المتوقع، بسبب النمو العالمى القوى ومعدل التضخم الذى يفوق المستوى المستهدف.

 

واليوم، قال بنك انجلترا أن التطورات الاقتصادية منذ ذلك الحين تدعم وجهة النظر هذه بصفة عامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بى.بى.سى: بنك إنجلترا سيسمح للبنوك الأوروبية بالعمل فى بريطانيا بعد الانفصال

بنك انجلترا

ثبات الفائدة بانجلترا

الفائدة البنكية

البنوك الاوروبية




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة