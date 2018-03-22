بلومبرج: CFLD الصينية تدخل العاصمة الإدارية باستثمارات تصل لـ 20 مليار دولار







كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن شركةCFLD الصينية لبناء المدن التى تخطط لمشروع بقيمة 20 مليار دولار فى العاصمة الإدارية الجديدة بمصر قد وصلت إلى مرحلة حاسمة بعد حوالى عامين من المفاوضات الصعبة.

وأوضحت الوكالة، أن شركة تنمية الأراضى الصينية أرسلت هذا الشهر للحكومة المصرية أحدث مقترحاتها لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 عاما فى العاصمة الإدارية التى يتم بنائها شرق القاهرة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشركة فى مصر، ألين ما قوله إن كل ما يستطيع أن يقوله إنهم فى المرحلة الأخيرة من المفاوضات ويأملون أن يتم تسوية الأمر قريبا.. ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن المفاوضات سرية.

ويهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المكون من ثلاث مراحل إلى تحويل حوالى 700 كيلومتر من الصحراء إلى مركز حديث من المبانى الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى وتخفيف الضغط على القاهرة المزدحمة.

وبدأت مفاوضات الشركة الصينية مع الحكومة المصرية فى يونيو 2016 وتم توقيع مذكرة تفاهم فى أكتوبر من هذا العام بعد الموافقة على التخطيط وتطوير وإدارة وتسويق قطاع من المدينة الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان أكدت، تليقها أحدث عروض شركة CFLD الصينية وكذلك الجهات المسئولة عن تطوير العاصمة الإدارية، وتلتزم الشركة الصينية ببناء مبان بقيمة 2 مليار دولار فى السنوات الخمس الأولى.