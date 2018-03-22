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بكين تلوح بإتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على عقوبات تجارية أمريكية وشيكة

الخميس، 22 مارس 2018 09:53 ص
بكين تلوح بإتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على عقوبات تجارية أمريكية وشيكة الرئيس الصينى -أرشيفية





(أ ف ب)
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حذّرت الصين، اليوم الخميس، بأنها مستعدة لإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع مصالحها بينما يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإعلان عقوبات بحق بكين التى يتهمها ب"سرقة" الملكية الفكرية.

وقالت وزارة التجارة فى بيان إن "الصين لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية ومصالحها تتعرض للضرر وستأخذ بالتأكيد كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها الشرعية".

وقال مسؤولاون مطلعان إن من المتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار على واردات صينية بحلول يوم الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية.

وقال مصدر بقطاع الأعمال، بحث المسألة مع الإدارة، إن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، مما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات.


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