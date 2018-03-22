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الخميس، 22 مارس 2018 04:58 م
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بعد نفوق جرو.. شركة طيران أمريكية تقر بالذنب

الخميس، 22 مارس 2018 03:35 م
بعد نفوق جرو.. شركة طيران أمريكية تقر بالذنب مطار أمريكى -أرشيفية





رويترز
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أقرت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران بارتكاب خطأ تسبب فى نفوق جرو فرنسى من سلالة بولدوج الأسبوع الماضى على متن رحلة للشركة بعد أن أجبرت مضيفة صاحبة الجرو على وضعه فى صندوق الأمتعة العلوى بمقصورة الركاب.

وقال أوسكار مونوز الرئيس التنفيذى للشركة خلال مناسبة فى شيكاجو "رغم أننا نحاول بكل قوة لكن من الواضح أننا لا نحقق الهدف دائما".

وعثر على الجرو (كوكيتو) البالغ من العمر عشرة أشهر نافقا عند وصول الطائرة بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من هيوستون إلى نيويورك.

وقال مونوز "لم يكن من المفروض أن يحدث هذا مطلقا. نأخذ الأمر على محمل الجد"، وبعد الحادث أعلنت يونايتد عن واقعتين منفصلتين نقلت فيهما كلبين إلى الوجهات الخطأ حيث انتهى المطاف بكلب مملوك لعائلة من كانساس فى طوكيو.

وفى الواقعة الأخرى غيرت طائرة تحمل 33 راكبا وجهتها بعد اكتشاف أنها تنقل كلبا كان المفروض أن يكون على متن رحلة أخرى.

وردا على هذه الأخطاء قالت الشركة يوم الثلاثاء إنها ستعلق نقل الحيوانات الأليفة فى منطقة الشحن إلى أجل غير مسمى حتى تدرس إدخال تحسينات. ولا ينطبق ذلك على الحيوانات التى تكون فى مقصورة الركاب.

وقال مونوز متحدثا لشبكة (سى.إن.بى.سى) التلفزيونية أمس الأربعاء إن يونايتد تعيد النظر فى برنامج نقل الحيوانات ولن توقفه بشكل دائم.

 

 


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