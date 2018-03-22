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الخميس، 22 مارس 2018 07:27 ص
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بعد قليل.. استكمال دعوى تطالب "كهربا" بنفقة ومؤخر مطلقته

الخميس، 22 مارس 2018 07:00 ص
بعد قليل.. استكمال دعوى تطالب "كهربا" بنفقة ومؤخر مطلقته محكمة الأسرة - أرشيفية





كتبت أسماء شلبى
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تواصل محكمة اﻷسرة بزنانيرى،اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة وتطالب فيها مطلقها محمود كهربا،ﻻعب نادى الزمالك ، بدفع مؤخر صداقها إضافة إلى 50 ألف جنيه، قيمة نفقتى العدة والمتعة.

وكانت مطلقة "كهربا" أقامت الدعوى رقم 556 لسنة 2017، وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة عدة ومتعة بعد تطليقه لها غيابيا، وكذلك 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج.


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