بعثة الاتحاد الأفريقى تصل القاهرة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، وفدًا من الاتحاد الأفريقى برئاسة عبد الله ديوب وزير الشئون الخارجية السابق لجمهورية مالى، لمراقبة الانتخابات الرئاسية .

وأفادت مصادر ملاحية أن الوفد برئاسة عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية السابق لمالى رئيس بعثة مراقبة الانتخابات وصل على رأس وفد من الاتحاد الأفريقى قادما من أديس أبابا على متن طائرة الخطوط الإثيوبية وكان فى استقباله سفير مالى بالقاهرة ومندوبين من وزارة الخارجية المصرية، وذلك لتقييم سير الانتخابات الرئاسية فى مصر.

وكان الاتحاد الأفريقى قد أعلن عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر والمقرر انعقادها فى الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجارى، مشيرًا إلى أنه بدعوة من الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، وافق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد، على نشر بعثة مراقبة لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى البلاد المقرر فى الفترة 26-28 مارس 2018.