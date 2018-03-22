"بسبب أزمة الغذاء" فنزويليين يتناولون خيول حية بعد مشهد أكل الكلاب

"بسبب أزمة الغذاء" فنزويليين يتناولون خيول حية بعد مشهد أكل الكلابالخميس، 22 مارس 2018 05:32 م
كتبت - فاطمة شوقى
قالت صحيفة لا ريبوبليكا البيروفية اليوم الخميس، إن فنزويليين قد قتلا عقب تمزيقهما خيول حية وتنازلها فى وسط الشارع، وذلك بعد واقعة أكل الكلاب الميتة نتيجة الأزمة الغذائية التى تمر بها البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نشر تسجيل فيديو لما وقع فى ولاية باريناس ، لتلقى الرجلان ضربا مبرحا من بعض الجيران الذين رأوا الخيول وهى تقطع حية.
وأوضحت الصحيفة، أن الحرب الأهلية وشيكة فى فنزويلا ، فمشهد مقتل الرجلان لتناولهما الخيول حية أثار غضب العديد، فهو يحمل العديد من الدلالات من الجوع واليأس والعنف والكراهية.
وفى فنزويلا ، يعيش 80% من الأسر بنظام غذائى ضعيف للغاية، بينما يتوقف العديد من الآباء عن تناول الطعام ليكونوا قادرين على إطعام أطفالهم.
ووفقا لطبيبة التغذية ماريانيلا هيريرا ، فإن أكثر من 60٪ من الأسر الفنزويلية تتوقف عن تناول الطعام والذهاب إلى الفراش "جاعئين" لدفع ثمن الغذاء لأنها لا تملك ما يكفى من المال لشرائها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
amon
ده كان نفس المخطط لمصر و بقية بلاد المنطقة
ربنا حمانا من مخطط مماثل لضرب الاقتصاد المصرى وتجويع المصريين كان بيحاك فى نفس التوقيت مع مخطط اخضاع وتجويع فينزويلا. بس ربنا دائماً بيحفظ مصر واهلها. الفرق ان ربنا هدى القائمين على مصر باتخاذ إجراءات الإصلاح الإقتصادى قبل ما نأكل فى بَعضُنَا بعض.