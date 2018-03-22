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بسام راضى: صفحة الرئاسة على "فيس بوك" غير مخصصة لتلقى الشكاوى

الخميس، 22 مارس 2018 11:11 ص
بسام راضى: صفحة الرئاسة على "فيس بوك" غير مخصصة لتلقى الشكاوى بسام راضى





كتبت مريم بدر الدين
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أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، غير مخصص لتلقى الشكاوى، لافتا إلى وجود بريد إلكترونى media.office8@op.gov.eg مخصص لذلك حتى يتسنى تحويلها إلى جهات الاختصاص.

وكتب المتحدث عبر حسابه الرسمى : "يتقدم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأطيب تحياته للسيدات والسادة متابعي الصفحة الكرام، ويتشرف بإحاطتهم علماً بأنه تتم قراءة ودراسة جميع التعليقات والآراء الجادة التي ترد للصفحة، علماً بأن الصفحة ليست مخصصة للشكاوي".

وتابع :"وفي حالة الرغبة في توجيه أية مقترحات أو مبادرات يرجى التراسل مع صفحة المتحدث الرسمي على البريد الالكتروني: a.saeed@op.gov.eg".

واختتم بيانه قائلا: "يرجى تفهم حضراتكم لأن الصفحة ترد إليها آلاف الرسائل يومياً ولا يمكن دراستها والرد عليها جميعاً في الحال، وأن الأمر بطبيعة الحال يستغرق بعض الوقت. مع خالص الشكر والتقدير".

 

 

االرئاسة
الرئاسة

 

 


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