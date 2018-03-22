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بريطانيا: جوازات السفر الجديدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى سيتم تصنيعها بفرنسا

الخميس، 22 مارس 2018 03:56 م
بريطانيا: جوازات السفر الجديدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى سيتم تصنيعها بفرنسا تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية





أ ش أ
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أعلنت الشركة البريطانية (دى لا رو) المصنعة لجوازات السفر البريطانية الحالية، أن جواز السفر الجديد الذى سيتم إصداره بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى سيتم تصنيعه فى فرنسا.

وقال مارتن سوثيرلاند رئيس الشركة البريطانية - فى تصريح نقلته شبكة "آى تى في" البريطانية - "إن شركة (جيمالتو) الفرنسية الهولندية فازت بعقد تصنيع جواز السفر الجديد، الذى يعتبره مؤيدو الخروج رمزا لاستعادة الهوية الاستقلال عن أوروبا".

وأضاف سوثيرلاند أن قرار عدم السماح لشركته بالمنافسة على الفوز بالعقد "مفاجئ ومحبط"، متابعا: "أن هذا الرمز للاستقلال البريطانى سيتم تصنيعه فى فرنسا".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أكدت القرار له، إلا أن الوزراء يصرون على أن القرار لم يصدر بعد.. كما أصر على أن شركته كانت تصنع جوازات السفر البريطانية على مدى السنوات العشر الماضية دون أى مشاكل.

ووصف السير بيل كاش النائب البرلمانى عن حزب المحافظين الحاكم ورئيس لجنة التدقيق الأوروبية فى مجلس العموم، القرار بأنه "خاطئ تماما وغير ضروري".

وقررت بريطانيا تغيير جواز السفر الأحمر الداكن الحالى المستخدم منذ عام 1988، إلى لونه الأصلى الأزرق والذهبى اعتبارا من شهر أكتوبر عام 2019.

واختارت السلطات البريطانية اللون الأزرق الكحلى باعتباره لون أول جواز سفر أصدرته بريطانيا على شكل كتيب عام 1921، وتسعى لندن من وراء الخطوة إلى تأكيد سيادتها بشكل رمزى بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

 


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