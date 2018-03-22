بريطانيا تعلن عن مساعدات جديدة للاجئين السوريين فى لبنان







(أ ش أ)

أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بينى موردنت، اليوم الخميس، إطلاق حزمة جديدة من الدعم لآلاف اللاجئين السوريين فى لبنان.

وذكر بيان عن الحكومة البريطانية، أن الدعم البريطانى يساعد اللاجئين السوريين الأكثر احتياجًا فى لبنان على شراء احتياجاتهم الأساسية.

ويتم تقديم الدعم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة لتزويد أكثر من 10 آلاف أسرة من بين الأكثر ضعفًا واحتياجًا بمساعدات نقدية تتيح لها توفير احتياجاتهم الضرورية، كالمواد الغذائية واللوازم المنزلية، إضافة إلى الأدوية.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية "إن المساعدات التى قدمتها لندن وغيرها من التبرعات تساعد اللاجئين من أبناء الشعب السورى على استعادة حياتهم مع دخول الصراع فى سوريا عامه الثامن".

وأشارت إلى أن دعم الأسر فى لبنان بمساعدات نقدية لشراء المواد الضرورية يسهم فى القضاء على عمالة الأطفال وتوفير حياة كريمة يستحقها اللاجئون.