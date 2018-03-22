بريطانيا تعالج شرطى يشتبه فى تسممه بعد واقعة الجاسوس الروسى







لندن (رويترز)

ذكرت صحيفة ميل أونلاين اليوم الخميس، أن رجل شرطة ثانيا يجرى علاجه فى مستشفى مما يشتبه بأنه تسمم بعد هجوم كيماوى على عميل روسى مزدوج سابق لكن الأعراض التى يعانى منها بسيطة.

وألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماى باللوم على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الواقعة التى حدثت الأسبوع الماضى وطردت 23 دبلوماسيا من السفارة الروسية فى خطوة ردت عليها روسيا بالمثل.

ونفت روسيا أى دور لها فى الهجوم على الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا اللذين يرقدان فى حالة حرجة فى مستشفى منذ العثور عليهما فاقدى الوعى فى الرابع من مارس بمدينة سالزبرى.

ورفضت شرطة لندن وويلتشير التعليق على تقرير ميل أون لاين عندما اتصلت بها رويترز، وقالت الصحيفة الإلكترونية إن الأعراض التى يعانى منها الضابط الثانى تشمل التهابا جلديا.