بريطانيا تطبع جوازات سفر ما بعد الاتحاد الأوروبى فى فرنسا







رويترز

قال الرئيس التنفيذى لشركة دى لا رو البريطانية لصناعة جوازات السفر، اليوم الخميس، إن بريطانيا تعتزم طبع أول جواز سفر أزرق خاص بها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى فى فرنسا العضو بالتكتل، فى خطوة تعد رمزا مهما للاستقلال للكثير ممن أيدوا الانفصال.

وكان بعض مؤيدى الخروج من الاتحاد الأوروبى دعوا خلال الحملات التى سبقت الاستفتاء على الانفصال للعودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء التى كانت تصدر من عام 1920 حتى عام 1988.

وانضمت بريطانيا للاتحاد الأوروبى فى 1973، وتطبع شركة دى لا رو البريطانية فى شمال انجلترا جواز السفر الحالى ذو اللون الأحمر الداكن.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة مارتن ساذرلاند لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بى.بى.سى) "سيكون على مواجهة العاملين بالشركة والنظر فى أعينهم ثم محاولة تفسير سبب اعتقاد الحكومة البريطانية أن شراء جوازات سفر فرنسية وليست بريطانيا هو قرار منطقى".

وقالت وزارة الداخلية إنها أجرت منافسة عادلة ومفتوحة للتأكد من أن النتيجة النهائية هى منتج مؤمن وذو جودة عالية يقدم أفضل قيمة مقابل أموال العملاء.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "لسنا ملتزمين بصنع جوازات السفر فى المملكة المتحدة يصنع جزء من كتيب جواز السفر حاليا فى الخارج ولا توجد أسباب أمنية أو تشغيلية تمنع استمرار ذلك".