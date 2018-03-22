بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ وجمعية الدعوة الاسلامية بسنغافورة







كفر الشيخ – محمد سليمان

التقى الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس ، وفداً من جمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تعلم اللغة العربية للطلبة السنغافوريين في مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة كفرالشيخ، كما تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم علمي بين الجامعة والمركز بما يعزز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في مجال تعلم اللغة العربية ونشرها.

ضم الوفد السنغافوري كلا من الدكتورمحمد حسبي أبو بكر، رئيس جمعية الدعوة الأسلامية بسنغافورة،و الدكتور محمد حسين مطلب، مدير المركز التعليمي التابع للجمعية، أندي عبدالقادر أندي، مستشار ومدير قسم الترجمة، الدكتورة مروة صادق، منسق الجمعية بمصر ومنسق الاتفاقية

وأوضح رئيس الجامعة ، أن توقيع المذكرة بين مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها وجمعية الدعوة الاسلامية بسنغافورة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسات الدولية ذات الصلة في إطار جهود الجامعة لتحقيق أهدافها، كما أنها تأتي ادراكاً من الجامعة لأهمية التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في تحقيق هذه الأهداف والغايات حيث سعت بجهد حثيث متواصل لتوفير أحدث المعارف و الخبرات العلمية من الأنشطة والتجارب الرائدة بدول العالم كما أن الجامعة لها دور رائد في نشر اللغة العربية في الدول الآسيوية.