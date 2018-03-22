برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى يرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى







وائل ربيعى

ينفذ برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، المرحلة الثانية الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية برنامج تدريبى للعاملين بالمنشآت الفندقية فى مختلف المحافظات السياحية فى مجال الصحة وسلامة الغذاء وتأثيرها فى الحفاظ على المستوى المطلوب في تقديم الخدمة للسائحين.

ويستهدف البرنامج محافظات القاهرة، جنوب سيناء، البحر الأحمر والأقصر، يستمر البرنامج التدريبى لمدة خمسة أيام و يقوم بالتدريب مدرسين ومدربين معتمدين من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية. ويتضمن التدريب مواضيع مختلفة منها نظام تحليل مصادر الخطر وأساسيات سلامة الغذاء وعملية الاستلام والتخزين وكيفية التجهيز الطهى والحفاظ على الأطعمة بعد الطهى وأساسيات تقديم الخدمة. علما بأن المتدربين سوف يحصلون على شهادة معتمدة من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية و البرنامج عند اتمامهم للدورة التدريبية.