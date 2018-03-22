برلمان كوريا الشمالية يجتمع فى أبريل قبل القمة بين الكوريتين







رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية إن مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) سيعقد اجتماعا يوم 11 أبريل، أى قبل قمة مرتقبة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية تعقد فى نفس الشهر.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية أن اللجنة التنفيذية الدائمة بالمجلس اتخذت يوم 15 مارس آذار قرار عقد الاجتماع النادر الذى سيكون الأول هذا العام. ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.

وعادة ما يضطلع برلمان كوريا الشمالية بمهام الموافقة على قرارات تخص مسائل مثل هيكلة المؤسسات الحاكمة والموازنات التى يضعها حزب العمال الحاكم الذى يشكل أعضاؤه الغالبية العظمى فى المجلس.

ويأتى اجتماع المجلس الشهر المقبل تزامنا مع نشاط دبلوماسى للتعامل مع بيونج يانج واستعدادات مسؤولين فى سول للقمة التى تعقد بين الكوريتين فى أبريل .

وسيعقب القمة اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى مايو.