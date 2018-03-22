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الخميس، 22 مارس 2018 01:57 م
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بدء اختبارات المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين بمدارس حلايب وشلاتين

الخميس، 22 مارس 2018 01:35 م
بدء اختبارات المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين بمدارس حلايب وشلاتين جانب من اختبارات اكتشاف المواهب





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن بدء اختبارات المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين اليوم الخميس، بمدينة الشلاتين وحلايب وذلك بمركز شباب الشلاتين.
 
وأكدت المديرية فى بيان لها، أن من قام على تنفيذ الاختبارات، الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقيادة ممدوح خليفة على مدير الإدارة، وبحضور عدد من أعضاء الرقابة الإدارية، وبمشاركة مديرية التربية والتعليم، مشيرة إلى أن المشروع استهدف ما يقرب من مائة طالب وطالبة بالمدارس الابتدائية والإعدادية.
 
كما أعلنت أنه جارى الكشف عن الموهوبين فى ألعاب كرة اليد وكرة السلة وتنس الطاولة ورفع الأثقال والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى والجودو والتايكوندو".

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