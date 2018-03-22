video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 05:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء أول اجتماع للجنة الطاقة التابعة للاتحاد الأفريقى بموريتانيا

الخميس، 22 مارس 2018 05:11 ص
بدء أول اجتماع للجنة الطاقة التابعة للاتحاد الأفريقى بموريتانيا الرئيس الموريتانى





أ ش أ
إضافة تعليق

 بدأت فى نواكشوط، الأربعاء، أعمال الدورة العادية الأولى للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والطاقة والسياحة فى مفوضية الاتحاد الإفريقى.


وستركز أعمال هذا الاجتماع الخاص بالخبراء والذى يستمر ثلاثة أيام على اعتماد خطة العمل التى أعدتها مفوضية الاتحاد الإفريقى بناء على التوصية المقدمة خلال اجتماع اللجنة فى لومى فى مارس 2017، الذى أوصى بتفعيل اللجان الفرعية للجنة الفنية المتخصصة وتقديم خطة العمل للجنة الفرعية للطاقة من أجل اعتمادها.


وأوضح الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانى السيد تال عصمان أن الهدف الأساسى من اللجان الفرعية للطاقة هو متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع الحيوية على المستوى الجهوى والقارى و السهر على تعبئة المصادر المالية والبشرية لتنفيذ هذه المشاريع ، مبرزا بعض المشاريع الحيويةوالتى يتم تنفيذها فى افريقيا بالتعاون مع الشركاء فى التنمية وخاصة البنك الإفريقى للتنميةوالتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية فى إفريقيا،المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة وغيرها من البرامج .


واستعرض الأمين العام لوزارة الطاقة تجربة موريتانيا فى مجال توفير الطاقة ، مبرزا أن موريتانيا استثمرت أموالا كثيرة على نفقة الدولة منذ عام 2008 والذى اثمر عن ارتفاع طاقة الإنتاج إلى 400% وهو نفس النمو المتوقع فى مجالات شبكات الطرق وتوزيع الكهرباء من هنا إلى عام 2019 خاصة مع العمل على خدمات جديدة فى مجال الخطوط العالية الضغط وهى الشبكة الحالية التى تغطى شمال البلاد وجنوبه .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الموريتانى يتوجه إلى كيجالى للمشاركة فى مؤتمر للاتحاد الإفريقى

الاتحاد الأفريقى يلتقى تيلرسون ويطوى صفحة تصريحات ترامب المثيرة للجدل

موريتانيا

اخبار العالم

اخبار العرب

الاتحاد الافريقى

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة