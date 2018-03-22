بدء أول اجتماع للجنة الطاقة التابعة للاتحاد الأفريقى بموريتانيا







أ ش أ

بدأت فى نواكشوط، الأربعاء، أعمال الدورة العادية الأولى للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والطاقة والسياحة فى مفوضية الاتحاد الإفريقى.



وستركز أعمال هذا الاجتماع الخاص بالخبراء والذى يستمر ثلاثة أيام على اعتماد خطة العمل التى أعدتها مفوضية الاتحاد الإفريقى بناء على التوصية المقدمة خلال اجتماع اللجنة فى لومى فى مارس 2017، الذى أوصى بتفعيل اللجان الفرعية للجنة الفنية المتخصصة وتقديم خطة العمل للجنة الفرعية للطاقة من أجل اعتمادها.



وأوضح الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانى السيد تال عصمان أن الهدف الأساسى من اللجان الفرعية للطاقة هو متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع الحيوية على المستوى الجهوى والقارى و السهر على تعبئة المصادر المالية والبشرية لتنفيذ هذه المشاريع ، مبرزا بعض المشاريع الحيويةوالتى يتم تنفيذها فى افريقيا بالتعاون مع الشركاء فى التنمية وخاصة البنك الإفريقى للتنميةوالتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية فى إفريقيا،المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة وغيرها من البرامج .



واستعرض الأمين العام لوزارة الطاقة تجربة موريتانيا فى مجال توفير الطاقة ، مبرزا أن موريتانيا استثمرت أموالا كثيرة على نفقة الدولة منذ عام 2008 والذى اثمر عن ارتفاع طاقة الإنتاج إلى 400% وهو نفس النمو المتوقع فى مجالات شبكات الطرق وتوزيع الكهرباء من هنا إلى عام 2019 خاصة مع العمل على خدمات جديدة فى مجال الخطوط العالية الضغط وهى الشبكة الحالية التى تغطى شمال البلاد وجنوبه .