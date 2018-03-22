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الخميس، 22 مارس 2018 12:11 م
خالد صلاح
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بالفيديو.. هتشترى بكام النهاردة؟

الخميس، 22 مارس 2018 11:00 ص
بالفيديو.. هتشترى بكام النهاردة؟ هتشترى بكام النهاردة





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يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور.
 
 

 


 

 


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هتشترى بكام النهاردة

السلع الغذائية

فاكهة وخضراوات




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