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انقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين فى شمال البرازيل

الخميس، 22 مارس 2018 03:02 ص
انقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين فى شمال البرازيل الوضع فى البرازيل- أرشيفية





(رويترز)
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قال مسؤول، إن الكهرباء انقطعت عن أجزاء واسعة من البرازيل مما أثر على عشرات الملايين من المواطنين وبخاصة فى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد حيث لا يزال النظام "منهارا فعليا".

وذكرت هيئة الكهرباء فى البلاد أن الانقطاع بدأ حوالى الساعة 3.40 بعد ظهر أمس الأربعاء (1940 بتوقيت جرينتش) وأن المشكلة ما زالت قائمة.

وقالت السلطات إن الانقطاع يرجع لعطل فى خط تحويل بالقرب من محطة بيلو مونتى لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية. وأثر العطل على حوالى 22.5 فى المئة من إجمالى إنتاج الشبكة أى نحو 18 ألف ميجاوات.

وقال وزير التعدين والطاقة فرناندو كويلو فيلو للصحفيين فى برازيليا "افتتح ذلك الخط فى الآونة الأخيرة ولم يعمل بعد بكامل طاقته." وأضاف "حدثت زيادة فى الطاقة... وتوقف الخط عن العمل".

وقال لويزى إدواردو باراتا رئيس الشركة الوطنية للكهرباء للصحفيين إن النظام "انهار فعليا" فى شمال البلاد وشمالها الشرقي.

وأضاف أن الأمر أقل حدة فى بقية أنحاء البلاد وأن الخدمة استؤنفت فى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بعد الرابعة مساء أمس بقليل.

 

 

 


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