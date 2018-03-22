انفوجراف.. تعرف على مجالات 1611 شركة تأسست بداية 2018 بـ3.9 مليار جنيه







كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات إحصائية حديثة، أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية الشهرية لشهر مارس الجارى، أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت عام 2018، بتأسيس 1611 شركة استثمارية جديدة متنوعة المجالات خلال شهر يناير من العام الحالى.

وأوضح الجهاز فى تقريره، المجالات التى تنوعت الشركات الجديدة بينها، والتى استحوذ مجال "الخدمات" على النصيب الأكبر منها، حيث تم تأسيس 583 شركة خدمية من إجمالى عدد الشركات الاستثمارية الجديدة المذكورة، وهو ما يمثل 36.2% من جملة الشركات المؤسسة فى يناير 2018.

جاء إجمالى رؤوس الأموال –بحسب جهاز الإحصاء- التى تأسس بها 1611 شركة بقيمة 3.912 مليار جنيه، بلغت نسبة مساهمة رؤوس أموال الأجانب بها 2.1% بقيمة 80.2 مليون جنيه، أما مساهمات "العرب" فبلغت نسبتها 11.2% بقيمة 439 مليون جنيه، وجاءت نسبة مساهمة الأموال المصرية هى الأكبر بـ 86.7% وهو ما يعادل نحو 3.394 مليار جنيه من جملة رؤوس أموال الشركات.



جانب من بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء

تنوعت الشركات المؤسسة خلال شهر يناير الماضى بين شركات فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وبلغ عددها 115 شركة وهو ما شكل نسبة 7.1% من إجمالى الشركات الجديدة المؤسسة، وشركات صناعية بلغ عددها 528 شركة، فيما سجلت الشركات التمويلية والسياحية أقل عدد بـ 35 شركة سياحية و شركة واحدة فقط فى مجال التمويل.

كما تنوعت مجالات الشركات المؤسسة أيضاً بين قطاع الإنشاءات والذى تأسس له 203 شركة، وقطاع الزراعة، حيث تأسست شركات فى هذا المجال بلغ عددها 146 شركة بنسبة 9% من إجمالى 1611 شركة المؤسسة خلال شهر يناير 2018.

وفى سياق متصل، أوضح التقرير الإحصائى، انه بالمقارنة بين بداية العام الحالى وبداية العام الماضى "مقارنة شهر يناير 2018 بمثيله من 2017"، ارتفع عدد الشركات الاستثمارية الجديدة المؤسسة، حيث بلغت فى يناير من العام الحالى 1611 شركة –كما هو مذكور عالياَ- وفى يناير من العام الماضى بلغ العدد 1445 شركة.

ويوضح الرسم البيانى التالى عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها على مدار الفترة من يناير 2017 وحتى يناير 2018 "شهرياً".