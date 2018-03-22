انطلاق مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي فى المحلة الكبرى.. صور







كتب محمد عبد العظيم - الغربية: مصطفى عادل - تصوير: حسام عاطف

انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 26 و27 و28 مارس الجارى، بمشاركة أصحاب مصانع الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، وعدد من المواطنين وطلبة المدارس.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات لدعم الرئيس السيسى منها "سيسى يا سيسى أنت رئيسى"، و"تحيا مصر "، و"بنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات المؤيدة للرئيس السيسى.

ومن جانبه أكد هانى الشامى، رجل الأعمال، أن المسيرة فى إطار حب وتاييد أبناء المحلة الكبرى للرئيس السيسى، مؤكدا على أن أهالى المحلة الكبرى سوف يشاركون بكثافة كبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الشامى، لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات عملاقة فى الفترة الرئاسية الأولى، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى على جميع المصريين.