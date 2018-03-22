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انتخابات الرئاسة 2018.. أين ومتى سيدلى المرشح موسى مصطفى موسى بصوته؟

الخميس، 22 مارس 2018 10:29 ص
انتخابات الرئاسة 2018.. أين ومتى سيدلى المرشح موسى مصطفى موسى بصوته؟ المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى





كتب محمد أبو عوض
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أعلن حزب الغد الذى يخوض الانتخابات الرئاسية الجارية برئيسه المهندس موسى مصطفى موسى، عن المقر الانتخابى الذى سيدلى فيه مرشحه بصوته فى العملية الانتخابية التى تبدأ 26 مارس الجارى.

وقال الحزب، فى بيان صادر عنه منذ قليل، إن مرشح حزب الغد سيدلى بصوته فى مدرسة عابدين الثانوية، 27 شارع نوبار بوسط البلد، وسيتوجه للجنته فى اليوم الأول للانتخابات، وذلك فى الواحدة ظهرا، من مقر حزب الغد 32 شارع صبرى أبو علم أمام بنك قناة السويس بوسط البلد.

كان المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى قد ألقى فى وقت سابق بيانه الختامى قبل أيام من انطلاق تصويت المصريين بالداخل، وقال فيه: "أتوجه إليكم فى مؤتمرى الأخير بكلمتى التى أعبر بها عن إخلاصى وحبى لكم، وأؤكد ما أتمناه لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بكل طوائفه، بمسلميه وأقباطه، بشبابه ونسائه، عماله وفلاحيه، وكل القبائل العربية وشيوخها ورجال الأعمال الشرفاء".

وأضاف موسى مصطفى موسى فى بيانه الختامى: "أتوجه بالشكر والعرفان لكل أعضاء حزبى، حزب الغد، الذى وقف شامخا ومتحديا كل الصعاب التى واجهتنا منذ سنوات عديدة، وتصدى لكل أعداء الوطن، وأشكره على قراره الشجاع الذى يتحاكى عنه العالم كله بخوض الانتخابات الرئاسية 2018 ومواجهة كل الصعاب حتى تعبر مصر لبر الأمان".


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