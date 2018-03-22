اليوم مستشفى العلمين المركزى ينظم أول مؤتمر طبى لجراحات العظام







مطروح – حسن مشالي

تنظم مستشفى العلمين المركزى، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لجراحات العظام، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وأطباء جراحة العظام فى مصر، بهدف تنمية مهارات أطباء العظام بالمحافظة.

أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنمية مهارات الأطباء بالمحافظة وإطلاعهم على كل جديد وأحدث التقنيات العلمية، وذلك فى إطار الاهتمام بجميع التخصصات الطبية، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى المحافظة.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، أن اللواء علاء أبو زيد وجه بتقديم كافة أوجه الدعم المطلق لقطاع الصحة، لخدمة أهالى المحافظة، في ظل ما يتم حاليا من تطوير شامل لجميع مستشفيات مطروح، لتواكب الطفرة التنموية التى تتم على أرض المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يوليه من اهتمام ومتابعة مستمرة لكافة المشروعات، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأجيال القادمة، موجها الشكر لوزير الصحة على دعمه الدائم لقطاع الصحة بمطروح، وعلى إقامة مثل هذه المؤتمر بالمحافظة الذى من شأنه تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.