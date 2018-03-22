اليوم مدير أمن سوهاج يترأس جلسة صلح فى ثأر بين "آل خليفة" و"آل الدوشى"الخميس، 22 مارس 2018 07:00 ص
اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أعلنت مديرية أمن برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أنه فـى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين والسعى الجدى برئاسة اللواء لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحاً .
وتنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن سيتم عقد جلسة صلح بين أفراد عائلتى "آل خليفة" و"آل الدوشى" بناحية الفاوية اليوم الخميس والناجم عنه مقتل على خ ه ع- 30 سنة عامل ينتمى للعائلة الأولى وعبده م ع ح 45 سنة عامل ينتمى للعائلة الثانية على أثر حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة
حيث أسفرت الجهود من التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية.
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