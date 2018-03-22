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اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات

الخميس، 22 مارس 2018 02:00 ص
اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات نقابة أطباء الأسنان





كتبت آية دعبس
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تعقد نقابة أطباء الأسنان، صباح اليوم الخميس، انتخابات التجديد النصفى بكافة المحافظات بنقاباتها الفرعية، والنقابة العامة، وذلك على عضوية المجالس، ويحق لكل المقيدين بالجدول العام للنقابة العامة للأسنان، ومسددين للاشتراكات حتى 2017، المشاركة بالتصويت، للاختيار ما بين 60 مرشحا على كافة المقاعد.

وخصصت النقابة مقر انتخابى فى كل نقابة فرعية بالمحافظات، عدا محافظة الجيزة تم عمل مقرين بها، وبالقاهرة 10 لجان، وبالإسكندرية 3، والمنصورة 2، والمنيا 2، ويتم إجراء عمليات التصويت تحت إشراف مستشارى النيابة الإدارية.

وفى النقابة العامة يتم إجراء التصويت، فى النقابة العامة للاختيار ما بين 11 مرشحا على مقعد فوق السن، و12 مرشح على مقعد تحت السن، و6 مرشحين على مقعد القاهرة والجيزة، ومرشحين على غرب الدلتا، و5 شرق الدلتا، و4 سط الدلتا، و4 شمال الصعيد، و2 جنوب الصعيد.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، نقل مقرات التصويت الخاصة بأطباء شمال سيناء، إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك لصعوبة إيجاد قاضى يشرف على عمليات التصويت.

من ناحيتها، أصدرت الإدارة المركزية لطب الأسنان، بوزارة الصحة، منشور، عممته على كافة مديريات الوزارة بالمحافظات، تطالبهم بتقديم تسهيلات للأطباء بعيادات الأسنان، للمشاركة بالانتخابات، دون الإخلال بنظام العمل.

وتستمر عمليات التصويت بداية  من العاشرة صباحا، وحتى الخامسة مساء.

 


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