اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لأطباء أسنان دمياط







دمياط معتز الشربينى

تجرى اليوم الخميس انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بدمياط والتى ستجرى بمقر نقابة أطباء الأسنان بدمياط، والتى تجرى على مقعدين، فقط هما مقعد فوق 15 سنة وتحت 15 سنة خدمة، ويتنافس 3 أطباء على مقعد فوق سن 15 سنة وهم: الدكتور نصر محمود أبو ناسو، والدكتور محمد السيد جبر، والدكتور محمد السيد السباعى، كما فاز بالتزكية على مقعد تحت 15 سنة الدكتور محمد زكريا زغلول.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لمن لهم حق التصويت 900 عضوا، والتصويت للأعضاء المسددين الاشتراكات بعضوية النقابة.