اليوم السابع: خطة "الداخلية" لتأمين الانتخابات الرئاسية

اليوم السابع: خطة "الداخلية" لتأمين الانتخابات الرئاسيةالخميس، 22 مارس 2018 06:51 م
اليوم السابع غدا
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ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتغطيات والحوارات الهامة على رأسها الإجراءات التى تتخذها الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية تحت عنوان "خطة "الداخلية" لتأمين الانتخابات الرئاسية.. «عبدالغفار»:محاولات الخروج عن القانون ستواجه بحزم.. وكل الدعم لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة.. وغرفة عمليات مركزية فى مجلس الوزراء.. و« الهيئة الوطنية »: غداً فترة « الصمت الانتخابى».. وفتح اللجان فى التاسعة صباحاً.
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