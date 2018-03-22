اليمن: مصرع قيادى حوثى بتعز ومعارك عنيفة شمال الضالع

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لقى قيادى حوثى بارز مصرعه بانفجار لغم أرضى فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية ـ الحدث) الفضائية، اليوم الخميس، عن بيان مقتضب نشره المركز الإعلامى لمحور تعز العسكري، قوله إن القيادى الحوثى المكنى "أبو طه" لقى مصرعه إثر انفجار لغم أرضى غرب تعز.



وأوضح أن اللغم الذى انفجر بالقيادى الحوثي، كانت قد زرعته الميليشيات الانقلابية فى وقت سابق، بجبهة القوز بالأشروح غربى محافظة تعز.

وتشهد الجبهات الريفية غربى محافظة تعز منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثى التى تحاول استعادة مواقع استراتيجية تم دحرها منها فى وقت سابق.

وميدانيا، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش اليمنى والحوثيين فى جبهة يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكرى فى الجيش اليمني، إن المعركة المستمرة حتى الآن، سقط فيها بحسب معلومات أولية، أكثر من 12 عنصرا من ميليشيا الحوثى وأصيب آخرون، لافتا إلى أن الميليشيا حاولت الهجوم على مواقع الجيش وتم التصدى لها وشن هجوم معاكس، وتم إمطار أماكن تمركزها بقصف مدفعى كثيف.