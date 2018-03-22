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اليمن: سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى قصف للتحالف بالساحل الغربى

الخميس، 22 مارس 2018 12:15 م
اليمن: سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى قصف للتحالف بالساحل الغربى اليمن





أ ش أ
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وجهت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم، ضربات على جبهة الساحل الغربى للبلاد، مما أدى لمقتل العشرات من مليشيات الحوثيين، وإصابة آخرين.

ونسبت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية لمصادر يمنية - لم تسمها - القول "إن القصف تركز على وادى زبيد، وجنوبى مديريتى الجراحى والتحيتا بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، كما استهدف القصف معسكر الجبانة التابع للدفاع الساحلي.

وأكدت أن قصف مقاتلات التحالف أسفر عن تدمير آليات ومركبات عسكرية محملة بالسلاح والذخيرة ومواقع عسكرية مستحدثة.

 

 


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