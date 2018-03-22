"الوطنية للصحافة" تسلم صحفيى الصحف القومية تصاريح تغطية الانتخابات السبت







كتب محمد السيد

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعاً عصر السبت القادم، بحضور رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، لتسليم الصحفيين بتلك الصحف تصاريح تغطية الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تعقد حلقة نقاشية حول المعايير المهنية للتغطية والتسهيلات التى تقدمها الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكد من قبل أن هناك لقاءات دورية بينه وبين الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث بعض القضايا والموضوعات الخاصة بالمهنة.

وأضاف كرم جبر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم بمكرم محمد أحمد لأخذ رأيه فى بعض المشاكل التى تتعرض لها المؤسسات الصحفية، متابعًا: "مكرم محمد أحمد لا يمكن تجاهله فى كثير من الأمور".

وعن الانتخابات الرئاسية وتغطية الصحف لها، علق كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلاً: "لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن من الصحافة القومية فى تغطيتها لانتخابات الرئاسة، والهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم الأسبوع المقبل بتسليم التصاريح للصحفيين".