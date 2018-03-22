"الوطنية للانتخابات" تنشر فيديو "صوتك مش مجرد صوت.. دى رسالة للعالم"







كتب محمد شرقاوى

نشرت صفحة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" فيديو، وعلقت عليه قائلة: "صوتك مش مجرد صوت.. دى رسالة للعالم".

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اجتماعاتها لوضع اللمسات النهائية لكافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين داخل البلاد، والمقرر لها الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين "26 - 28 مارس".

صوتك مش مجرد صوت, دى رسالة للعالم !! pic.twitter.com/Kom750vVRz — الهيئة الوطنية للانتخابات (@neaegypt) March 22, 2018

وتبدأ فترة الصمت الانتخابى السبت 24 مارس الجارى، حيث نص القانون على أن تتوقف الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من عملية الاقتراع.

"الهيئة فى حالة انعقاد دائم وتتواصل بشكل مستمر مع كافة أطراف العملية الانتخابية من الوزارات والجهات الأمنية للتأكد من انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات".. هذا ما أكد عليه مصدر قضائى، مضيفا لـ "اليوم السابع"، أنه سيبدأ تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية بدءا من غدا الجمعة ويستمر استلامها تباعا حتى الأحد المقبل قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع، وبحسب المحكمة الابتدائية التابع لها القاضى، مشيرًا إلى أن استلام المظاريف سيكون من الصالات التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، نظرا لضيق الطرق أمام بعض المحاكم الابتدائية.