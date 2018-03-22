الوطنية للانتخابات تعلن نشر أسماء المراكز الانتخابية على الموقع الإلكترونى للهيئة

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، وضع المسميات القديمة للمراكز الانتخابية (مقار المدارس التى تتضمن اللجان الانتخابية الفرعية) إلى جانب المسميات الجديدة لتلك المراكز، على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالهيئة أثناء عملية استعلام المواطنين عن أماكن ومقار مراكزهم الانتخابية، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لوقوع أية التباس فى شأن الموطن الانتخابى الذى سيدلون فيه بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات – فى بيان لها – أنها كانت قد تلقت استفسارات عديدة من المواطنين، مفادها أنهم ليسوا على دراية بأسماء وأماكن المراكز الانتخابية بالمدارس التى تقع بها لجانهم الانتخابية، وذلك فى ضوء تغيير مسميات العديد من تلك المدارس مؤخرا، بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة عليها بقرارات من المحافظين، وعددها 804 مراكز انتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها حريصة أشد الحرص على أن يكون الناخبون على بينة تامة بموطنهم الانتخابى وأماكن المراكز التى سيودلون فيها بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك تسهيلا وتيسيرا عليهم أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن هذا الأمر هو أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة.