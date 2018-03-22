"الوطنية للانتخابات" تتسلم أسماء المصوتين بالخارج لحذفهم من كشوف الداخل







كتب إبراهيم قاسم

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أسماء المصريين فى الخارج الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجارى، وذلك تمهيدًا لرفعهم من قاعدة بيانات الناخبين بالداخل، لمنع ازدواج التصويت.

وقال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت مع نتائج المصريين فى الخارج كشفًا بأسماء المصريين الذين صوتوا فى الخارج، حيث تم إحالة هذا الكشف إلى لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين لإزالة أسمائهم من قاعدة بيانات الناخبين بالداخل، بالإضافة إلى إعداد كشف بالأسماء وإرساله إلى القضاة المشرفين على الانتخابات.

من ناحية أخرى، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم القضاة المشرفون على انتخابات الرئاسة، أوراق الانتخابات، يوم السبت المقبل، قبل يومين من التصويت فى الانتخابات بالداخل المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وتقوم الهيئة بتسليم القضاة أوراق الاقتراع من خلال المحاكم الابتدائية والصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك تمهيدًا للسفر إلى مقار لجانهم التى سيقومون بالإشراف عليها.