الهلال الأحمر الإماراتى يفتتح مركزا للمرأة فى اليمن







(أ ف ب)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى هذا الاسبوع مبنى جمعية تنمية المرأة بمدينة عتق فى محافظة شبوة اليمنية بعد صيانته وإعادة تأهيله وتزويده بالأثاث اللازم.

وأكد محمد المهيرى ممثل هيئة الهلال الأحمر فى شبوة ان افتتاح مبنى جمعية تنمية المرأة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه يأتى "فى إطار اهتمام الهيئة بتقديم الدعم للمرأة اليمنية وتخفيف معاناتها ومحاولة تأهيلها لإشراكها فى العملية التنموية".

ولفت فى تصريحات نقلتها الخميس وكالة الانباء الرسمية الى أن مشروع إعادة تأهيل وتأثيث جمعية تنمية المرأة "يعد حلقة فى سلسلة من المشاريع التنموية التى تنفذها الهيئة فى محافظة شبوة لتحسين أوضاع الأهالى وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".

والامارات عضو فى التحالف العسكرى بقيادة السعودية الذى يقاتل المتمردين الحوثيين فى اليمن.