النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى عن 4 أسلحة نارية سقطا بها عاطل بالهرم

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى عن 4 أسلحة نارية سقطا بها عاطل بالهرمالخميس، 22 مارس 2018 12:00 ص
أسلحة نراية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
يفحص رجال المعمل الجنائى، الأسلحة والطلقات النارية المضبوطة بحوزة عاطل فى الهرم، لكتابة تقرير واف عنهم وتسليمه للنيابة؛ وإرفاقه بملف التحقيقات.
كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، بعدما أصدرت قرار بحبس المتهم "محمد.أ"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وبحوزته 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، فتحرر له المحضر اللازم، وإخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا
"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة