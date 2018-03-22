النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى عن 4 أسلحة نارية سقطا بها عاطل بالهرم







كتب أحمد الجعفرى

يفحص رجال المعمل الجنائى، الأسلحة والطلقات النارية المضبوطة بحوزة عاطل فى الهرم، لكتابة تقرير واف عنهم وتسليمه للنيابة؛ وإرفاقه بملف التحقيقات.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، بعدما أصدرت قرار بحبس المتهم "محمد.أ"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وبحوزته 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، فتحرر له المحضر اللازم، وإخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.