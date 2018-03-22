النفط يبدد مكاسبه مع ارتفاع الإنتاج الأمريكى







سنغافورة (رويترز)

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها التى حققتها فى وقت سابق اليوم الخميس، حيث تنذر الزيادة المستمرة فى الإنتاج الأمريكى بتقويض الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإعادة التوازن للسوق.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 13 سنتا أو 2% عن آخر تسوية، لتصل إلى 69.34 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمركى 4 سنتات عن آخر تسوية إلى 65.13 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستويات منذ أوائل فبراير فى الجلسة السابقة، ليرتفعا نحو 10% عن المستويات المتدنية المسجلة فى مارس.

وتتأثر المعنويات فى السوق بصفة عامة سلبا جراء زيادة إنتاج الخام الأمريكى الذى قفز لمستوى قياسى جديد بلغ 10.4 مليون برميل يوميا فى الأسبوع الماضى مما دفع الولايات المتحدة لتخطى السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم والاقتراب من روسيا التى تنتج 11 مليون برميل يوميا.

وبرغم الزيادة المستمرة فى الإنتاج الأمريكي، والتى بلغت الربع تقريبا منذ منتصف عام 2016، قال تجار إن أسواق النفط ما زالت تحظى بدعم جيد.

وقالت أوبك أمس الأربعاء، إن تخفيضات الإنتاج تقترب من تحقيق الأثر المرجو منها والمتمثل فى خفض المخزونات العالمية إلى متوسط 5 سنوات لكنها لم تخض فى تفاصيل.