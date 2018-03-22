النشر الدولى للبحوث العلمية واخلاقيات البحث العلمى فى ندوة بجامعة السادات







المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور علاء الدين عبدالله حميده مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة السادات، عن تنظيم المركز لأولى الدورات التدريبية لطلبة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، بعنوان "النشر الدولى للبحوث العلمية واخلاقيات البحث العلمى"، وتبدأ الدورة من السبت القادم ، وتستمر لمدة يومين.

ويهدف هذا البرنامج، إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية المتعلقة بالنشر العلمي الدولي، بما فيه من إعداد البحث العلمي بالمعايير الدولية، وكتابة ورقة بحثية قابلة للنشر الدولي، وبنهاية البرنامج يكون المتدرب قادراً على أن يكون مفهوم البحث العلمي وأهميته.