"المهن التعليمية" توجه غرفة العمليات الخاصة بها بمساعدة الناخبين

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن هيئة المكتب، قررت تكليف غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة بالجزيرة بتشكيل فريق عمل أثناء فترة الانتخابات الرئاسية فى جميع محافظات مصر ومراكزها من خلال مقرات النقابة البالغ عددها حوالى 400 مقر، وذلك لمساعدة الناخبين والتيسير عليهم فى معرفة أماكن اللجان وأرقامها.

وأوضح فى بيان، أنه سيتم تقديم العون لكبار السن والسيدات الحوامل والمرضى والأطفال المصاحبين لذويهم، إضافة إلى تنظيم الطوابير وتقديم المياه أو العصائر لتخفيف مشقة الانتظار والوقوف تحت حرارة الشمس.

وأشار شاهين أن نقابة المعلمين شريك أساسى للمجتمع المدنى فى كل ما يتعلق بأى عمل وطنى عام وأنها دائماً فى قلب الأحداث تقوم بدورها الوطنى والخدمى على أكمل وجه ضاربةً أروع الأمثلة ليحتذى الجميع بخلق المعلمين التى يتصف بالنبل والشهامة ومساعدة الآخرين.