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المهرجان الدولى للأم المثالية يكرم وزيرة التضامن بمسرح جامعة القاهرة

الخميس، 22 مارس 2018 10:27 ص
المهرجان الدولى للأم المثالية يكرم وزيرة التضامن بمسرح جامعة القاهرة جانب من التكريم





كتب مدحت وهبة
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شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المهرجان الدولي الخامس للأم المثالية، الذى تقيمه جامعة القاهرة ومنظمة الإسيسكو ومؤسسة بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية فيما تتواجد البحرين كضيف شرف للمهرجان.

وكرمت جامعة القاهرة ومؤسسة محمد بن راشد والى كشخصية عامة لها لمساهمتها فى مجال التنمية وخدمة المجتمع والاهتمام بالمرأة، كما تم تكريم الدكتورة نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى السابقة، والدكتورة أميرة مطر أستاذ الفلسفة.

من جانبها، أبدت غادة والى فخرها بالتواجد فى مسرح جامعة القاهرة، مقدمة الشكر إلى القائمين على المهرجان لدعوتها وتكريمها في هذه المناسبة العزيزة عيد الأم، مشيرة إلى أن الاحتفال بعيد الأم أصبح رئاسيا يشرف عليه رئيس الجمهورية ويكرم فيه الأمهات من كل المحافظات.

وقالت والي إن اليوم هو يوم جميل نكرم فيه أمهاتنا ونكرم فيه كل من قدمت لأولادها ووطنها، مضيفة أنه شرف كبير أن يتم تكريمها ضمن هذه المجموعة المحتارة.

وقالت والي: "أنا لا أقوم إلا بدورى وعملى، لكن من يستحقوا الشكر هم الجمعيات الأهلية فى مصر وخارجها"، مضيفة أن هذه الجمعيات تعمل يدا بيد مع الحكومة وتستثمر في القرى والمدن ولها فضل كبير في تأهيل القرى وتدريب الناس، وتحسين الصحة وبيئة العمل، مشيرة إلى أننا في أشد الحاجة إلى العمل التنموى.

كما قدمت والى الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني في مصر، مشيرة إلى أنها تعمل يدا بيد في مصر لمساعدة الأسر المحتاجة.

يشار إلى أن المهرجان تقيمه مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو وجامعة القاهرة للعام الخامس على التوالي، لتكريم العديد من الأمهات في يوم عيدهن السنوي، كما تستضيف ممثلين لبعض الدول الأخرى تقديرا لدورهن الرائد في مجتمعهن للعام الخامس على التوالي لتعزيز مفاهيم الاستقرار والترابط الأسري وتقديم الدعم المعنوي والتوعوي للأسرة المصرية المتميزة بتماسكها واستقرارها وعرفانا وتقديرا لدور الأم المصرية

 

 


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المهرجان الدولي

الأم المثالية

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