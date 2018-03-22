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"المنجزين العرب": جمع أكثر من 50 ألف رسالة شكر للرئيس السيسى فى كتاب تذكارى

الخميس، 22 مارس 2018 11:28 ص
"المنجزين العرب": جمع أكثر من 50 ألف رسالة شكر للرئيس السيسى فى كتاب تذكارى سامح لطفى رئيس مؤسسة المنجزين العرب





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جمعت مؤسسة "المنجزين العرب" أكثر من 50 ألف رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مستوى الجمهورية إلى جانب قرابة 400 رسالة من شخصيات عربية ، فى كتاب تذكارى ضخم سيتم تسليمه الى رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "المنجزين العرب" سامح لطفى ، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن المؤسسة انتهت أمس الأربعاء من جمع رسائل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على صفحات الكتاب التذكارى " شكرا قائد الإنجازات " والذى حمل توقيعات عدد الوزراء وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة وممثلين وإعلاميين ورياضيين ورؤساء هيئات وسفراء مصريين وشخصيات عربية .


وأشار إلى أنه من بين الموقعين وزير قطاع الأعمال والمهندس إبراهيم محلب والكابتن محمود الخطيب والعامرى فاروق والفنان محمد صبحى وسفير الكويت بالقاهرة وأمين المؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، والمخترع الاماراتى أديب البلوشى وأصغر إعلامى بالسعودية سلطان الشهرى.


وأوضح أن الكتاب يتضمن أكبر عدد من رسائل الشكر وسبق أن دشنته المؤسسة منذ عامين تقريبا تقديرا لإنجازات الرئيس السيسى.


وتابع: قائلا:- إن "المنجزين العرب" خاطبت موسوعة "جينس" للأرقام القياسية لتسجيل الكتاب ، الذى حقق أكثر من رقم قياسى أولها : أن وزن الكتاب يصل إلى ٥٠ كجم تقريباً ، وأنه مكتوب بخط يد عشرات الآلاف من مختلف فئات الشعب المصرى وشخصيات من الدول العربية، وأن طول صفحة الكتاب يبلغ ١٠٠ سم وعرضها ٧٠ سم تقريبا.
ونوه بأن المؤسسة استهدفت توثيق مشاعر المصريين فى كتاب يرصد حبهم وتقديرهم للرئيسى السيسى وكهدية تذكارية من شعب مصر لابنها البار.


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