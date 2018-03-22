المشاركون فى احتفالية يوم الموهوب بالقليوبية يرفعون شعار "إنزل وشارك"

دعا المشاركون فى احتفالية يوم الموهوب التى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة بنها التعليمية، برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جموع الشعب المصرى للخروج للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى ستجرى على مدار أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وأكد مسئولو الموهوبين بالمديرية والإدارة خلال الاحتفالية التى عقدت لتكريم الطلاب الموهوبين فى الأنشطة المختلفة، بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، ومحمود العمريطى نقيب المعلمين بالمحافظة وسعيد ندا مدير عام إدارة بنها التعليمية، وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، وسميرة موسى مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة بنها، على أهمية الظهور بمصر بما يليق بها أمام العالم، الذى يتابع العرس الانتخابى والديمقراطى بمصر.

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية، إن مصر تستحق منا أن نبذل النفيث والغالى من أجلها، مؤكدًا أن الموهوبين هم نواة النهوض بالوطن، حيث تذخر مصر بالكثير منهم فى مختلف المجالات، وفى هذا الإطار فالمديرية تعمل جاهدة بتوجيهات طه عجلان وكيل الوزارة على تفعيل الإدارات المعنية برعاية المواهب والنهوض بها.

وطالب سعيد ندا مدير عام إدارة بنها جموع المصريين للخروج للإدلاء بأصواتهم لكى نقدم نموذجا عالميا يحتذى به فى حب الوطن ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها مصر.

وقال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين، إن أعمال الطلاب التى عرضت فى معرض الموهوبين الذى عقد تماشيا مع الاحتفالية، قدمت نموذجا حقيقيا فى حب الوطن وقيمته التى زرعت فى نفوس الطلاب الصغار الذين ترعرعت فيها بذرة الوطنية والانتماء، مشيرا فى كلمته إلى تجربة إحدى الطالبات بالصف الأول الابتدائى، والتى قدمت لوحات تدعو للخروج للتصويت بشعار إنزل وشارك، وهى الطالبة رودينا محمد بالصف الأول الابتدائى بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، وأشاد بلوحات أخرى، ومنها لوحة للطالبة سلمى محمد.

وشهدت الاحتفالية التى أشرف عليها عبير فرج مسئول التعلم الذكى بالإدارة، وعبد الرحمن فهمى مسئول الموهوبين بالإدارة، تقديم عددا من الفقرات الغنائية الوطنية، ومنها نشيد الصاعقة "قالوا إيه".