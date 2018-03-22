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المرور: حملات رادار أعلى الطرق السريعة لرصد المخالفات ومنع الحوادث

الخميس، 22 مارس 2018 08:53 ص
المرور: حملات رادار أعلى الطرق السريعة لرصد المخالفات ومنع الحوادث رادار - أرشيفية





كتب ــ عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

كما نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق، لملاحظة حركة السيارات، كما تم توزيع الأوناش المرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، لرفع أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث مرورية تتسبب فى ظهور كثافات مرتفعة للسيارات .

 

تأتى تلك الحملات المرورية، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.


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المرور: حملات رادار أعلى الطرق السريعة لرصد المخالفات ومنع الحوادث

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