المرور: توزيع كتيبات للتوعية ضد أخطار انفجار الإطارات على الطرق







كتب ـ عبد الرحمن سيد

وزع رجال الإدارة العامة للمرور على سائقى السيارات كتيبات للتوعية المرورية لمنع حوادث الإطارات والشبورة وضد أخطاء القيادة أثناء السير على الطرق بداخلها مجموعة من إرشادات المرور، ومنها ترك مسافة الأمان بين السيارات تحافظ علي حياتك وحياة الآخرين .

كما أمر اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بشن حملات مستمرة علي الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتوعية المواطنين، وكذلك توزيع كتيبات التوعية المرورية وتوزيعها على سائقى السيارات وانتقال المدينة المرورية للأطفال للمدارس لنشر الوعى المرورى وهدف وزارة الداخلية الحفاظ علي حياة قائدي السيارات وتوعيتهم من الحد من الحوادث حتي يعودوا إلي ذويهم سالمين، كما يتم شن حملات رادار لضبط السيارات التى تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق لمنع الحوادث .

تأتى تلك الخطوة فى إطار حرض وزارة الداخلية على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة .