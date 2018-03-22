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المرور: إغلاق جزئى لمحور النصر بسبب أعمال كشط ورصف لمدة 3 أيام

الخميس، 22 مارس 2018 04:36 م
المرور: إغلاق جزئى لمحور النصر بسبب أعمال كشط ورصف لمدة 3 أيام أعمال تطوير - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة على أعمال كشط ورصف بمحور النصر فى مدينة نصر لمدة 3 أيام بعدما حصلت مديرية الطرق والنقل على تصريح أعمال بدء من شارع النصر وشارع امتداد رمسيس وحتى بوابة جامعة الأزهر فى اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، مما يستلزم إغلاق جزئى بالطريق فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات.

 

وستكون الأعمال لمدة ثلاثة أيام ليلا فقط من الساعة 12.30 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من يوم 23 مارس الجارى وحتى يوم 25، وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ومواجهة أية كثافات مرورية أثناء فترة الأعمال.

 

 


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