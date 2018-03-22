المركز القومى لبحوث المياه يوضح الوضع المائى لمصر بمنتدى المياه فى البرازيل







كتبت أسماء نصار

نظم المركز القومي لبحوث المياه جلسة ضمن فعاليات المنتدى العالمي الثامن للمياه المقام حاليا فى البرازيل خلال الفترة من 18-23 مارس ، لعرض الموضوعات الهامة المتعلقة بالمياه وتحدياتها في مصر والعالم حيث بلغ عدد الحضور بالجلسة حوالى 100 مشارك .

تناولت الجلسة العديد من الموضوعات وفي مقدمتها أهمية مشاركة المنتفعين في التحديات التى تواجه قطاع المياه، ودور المؤسسات البحثية في تقديم حلول لهذه المشكلات، والتخوف من عدم تحقيقها بحلول 2030، وكذلك كيفية دمج الشباب في هذه الموضوعات، علاوة على أهمية الدور الذي قامت به شبكة الشباب للمياه.

يذكر أن المنتدى العالمى للمياه يعقد هذه الدورة فى البرازيل، ويعد أكبر حدث ذات صلة بالمياه فى العالم، حيث تتم إقامته كل ثلاث سنوات منذ عام 1997، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وحشد الجهود بشأن قضايا المياه الحرجة على جميع المستويات، بما فى ذلك أعلى مستوى لصنع القرار، من خلال إشراك الجميع فى النقاش والتفكير فى قضايا المياه وتبادل المعرفة ووضع استراتيجيات لمختلف القضايا، مثل مواجهة تغير المناخ وندرة المياه.

وخلصت الجلسة إلى العديد من التوصيات وتشمل المشاركة في المعلومات والبيانات بين الدول التى تواجه تحديات مشتركة، وتقليل الصراعات بين الدول ذات الأحواض المشتركة.وحث روابط مستخدمي المياه والمنتفعينعلىالمشاركة في إيجاد الحلول والعمل علي تنفيذها.