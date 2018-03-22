المجلس الثقافى البريطانى ينهى أنشطته فى روسيا







رويترز

قال المجلس الثقافى البريطانى فى بيان، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الروسية طلبت منه أن ينهى أنشطته فى روسيا وإنه ألغى كل الأنشطة والبرامج التى كانت مقررة على جدوله، وقال البيان "نأسف بشدة لذلك وممتنون لتفهمكم".

وعمل المجلس الثقافى البريطانى، وهو هيئة تمولها الدولة تهدف إلى الترويج للثقافة البريطانية فى الخارج، فى موسكو بشكل متواصل منذ عام 1959.