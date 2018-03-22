video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس الثقافى البريطانى ينهى أنشطته فى روسيا

الخميس، 22 مارس 2018 03:09 م
المجلس الثقافى البريطانى ينهى أنشطته فى روسيا بوتين وتيريزا ماى





رويترز
إضافة تعليق

قال المجلس الثقافى البريطانى فى بيان، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الروسية طلبت منه أن ينهى أنشطته فى روسيا وإنه ألغى كل الأنشطة والبرامج التى كانت مقررة على جدوله، وقال البيان "نأسف بشدة لذلك وممتنون لتفهمكم".

وعمل المجلس الثقافى البريطانى، وهو هيئة تمولها الدولة تهدف إلى الترويج للثقافة البريطانية فى الخارج، فى موسكو بشكل متواصل منذ عام 1959.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو: تسميم الجاسوس إما "اعتداء" أو من "فبركة" لندن

سفارة بريطانيا بموسكو تتهم روسيا بنشر "معلومات مضللة" فى قضية تسميم الجاسوس

ترامب وماكرون يؤكدان: موسكو تتحمل تبعات تسميم الجاسوس "سكريبال"

اندبندنت: قلق بريطانى من نشر موسكو أسماء ضباط المخابرات بعد أزمة الجاسوس

الكرملين: الجانب البريطانى لا يرغب فى التعاون للتحقيق فى ملابسات تسميم الجاسوس

اخبار عالميه

بريطانيا

روسيا

المركز الثقافى البريطانى

الجاسوس سيرجى سكريبال




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة