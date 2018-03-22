المتحدث باسم "العاصمة الإدارية": شركة صينية عرضت تطوير 14 ألف فدان بالمشروع







كتب أحمد عبد الرحمن

قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر تدرس عرض شركة صينية تسمى "CFLD"، لتطوير 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة، وهناك لقاء منتظر مع ممثلين للشركة الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلاميان معتز بالله عبد الفتاح وشافكى المنيرى، أن هناك ثلاث مخاوف أساسية، أولها سعر المتر فى حق الانتفاع والذى سيكون 25 سنة، وكذلك مساحة المنطقة الصناعية، لأن جزء من الـ 14 ألف فدان مخصص للصناعات، وتمسكنا بأن الصناعات تكون بسيطة غير ملوثة للبيئة، والجزء الذى تطوره وزارة البيئة ويباع للشركة ليكون هناك دخل من رأس المال الأجنبى بشكل مباشر.

وأوضح المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرغبة لدى الطرفين موجودة، لافتاً إلى أن الشركة كبيرة وتعمل فى تطوير المدن، وطورت أكثر من 52 مدينة فى الصين.