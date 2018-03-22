المالديف ترفع حالة الطوارئ بعد 45 يوما من فرضها







رويترز

رفع رئيس المالديف عبد الله يمين، اليوم الخميس، حالة طوارئ فرضها قبل 45 يوما بسبب اضطرابات سياسية فى الدولة المؤلفة من جزر والواقعة فى المحيط الهندى.

وقال بيان لمكتب يمين "رغم وجود تهديد متضائل للأمن الوطنى يمكن للدولة الآن المضى قدما دون تكبد المزيد من الخسائر، وبناء على نصيحة الأجهزة الأمنية وفى مسعى لإعادة الأوضاع لطبيعتها قرر الرئيس رفع حالة الطوارئ".