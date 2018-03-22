المؤشرات الأولية لانتخابات الأسنان.. فوز قائمة المستقبل بـ4 مناطق

المؤشرات الأولية لانتخابات الأسنان.. فوز قائمة المستقبل بـ4 مناطقالخميس، 22 مارس 2018 07:27 م
انتخابات الأسنان
كتبت آية دعبس
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أوضحت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، تقدم قائمة المستقبل.
وحصلت قائمة المستقبل، على 4 مقاعد من إجمالى 6 مقاعد لمناطق الجمهورية لعضوية مجلس النقابة العامة، حيث فاز الدكتور هشام عبد الناصر بمقعد القاهرة والجيزة تحت15 سنة، والدكتور خالد البدرى شمال الصعيد، والدكتور محمد علاء جنوب الصعيد، والدكتور أحمد فوزى غرب الدلتا".
فيما تستمر عمليات فرز الأصوات على مستوى كافة المحافظات.
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