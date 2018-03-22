المؤشرات الأولية لانتخابات أطباء الأسنان.. فوز قائمة المستقبل بـ10 مقاعد

المؤشرات الأولية لانتخابات أطباء الأسنان.. فوز قائمة المستقبل بـ10 مقاعدالخميس، 22 مارس 2018 10:54 م
انتخابات الاسنان
كتبت آية دعبس
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أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، تقدم قائمة المستقبل، وفوز القائمة بـ 10 مقاعد من إجمالى 12 مقعدا تم التصويت عليهم بالنقابة العامة.
فاز من مرشحى قائمة المستقبل بعضوية مجلس النقابة العامة فوق 15 سنة:" مجدى بيومى، مصطفى مكاوى، أحمد هاشم"، وتحت 15 سنة:" يوسف حمزة، وحسين عبد الهادى، أحمد نصر".
وفى القطاعات الستة على مستوى الجمهورية، فاز من مرشحى قائمة المستقبل أيضا، كل من:" هشام عبد الناصر بمقعد القاهرة والجيزة تحت سن 15 سنة، خالد البدرى شمال الصعيد، محمد علاء جنوب الصعيد، أحمد فوزى غرب الدلتا".
أما مقعد وسط الدلتا ففاز به أحمد شادى، مرشح مستقل، ومقعد شرق الدلتا عادل الشريف، مرشح مستقل.
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